Universul la 360 grade, la Timeless 4ALL Festival

- In perioada 3-5 septembrie 2021, se va organiza cel mai mare festival dedicat intregii familii, Timeless 4ALL, la Timișoara. Acest festival aduce un concept unic in țara noastra și in zona balcanica. Aerodromul “Cioca” din Timisoara se va transforma intr-un urias parc de distractii Timp de 3 zile, Aerodromul…

- Anul acesta, gradina Parfum de lavanda iși deschide larg porțile pentru iubitorii de lavanda. Sunteți invitați la cel mai fascinant spectacol vizual și olfactiv Levanțica fest -Picnic 2021, la 30 de km de Timișoara, pentru a trai cele mai inmiresmate senzații in cel mai frumos lan de lavanda din Timiș…