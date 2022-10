Universul crypto se cutremură: S-au evaporat două trilioane de dolari din piaţa criptomonedelor Cutremurul provocat de evaporarea a doua trilioane de dolari din piata criptomonedelor a provocat o unda de soc in intregul univers al monedelor digitale. Impactul a ajuns acum si la cei care conduc cele mai mari companii cripto, producand demisii si disparitii in randul conducatorilor, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

