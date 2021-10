Universul aproape și-a epuizat capacitatea de a genera noi stele Stele din Calea Lactee. Imaginea este obținuta din juxtapunerea mai multor imagini obținute de Telescopul Spațial Hubble in infraroșu și lumina vizibila Universul are varsta de 13,8 miliarde ani ani, iar procesul de formare a stelelor și-a atins maximul acum 11-12 miliarde de ani. Circa 95 % din capacitatea universului de a produce noi stele este epuizata, iar viitorul va fi definit de un numar de stele noi din ce in ce mai mic, marcat de mici evoluții crescatoare generate, de exemplu, de uniri de galaxii. Cum se explica așa ceva? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au, in continuare, un apetit ridicat pentru creditele de consum. Volumul imprumuturilor noi de acest tip a ajuns in august 2021 la circa 2,63 miliarde de lei, al doilea cel mai mare nivel lunar din...

- Comunicat Florin Roman: Zi istorica pentru Romania. Guvernarea liberala aduce circa 30 miliarde de euro pentru dezvoltarea țarii Planul Național de Redresare și Reziliența inseamna susținerea puternica acordata Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru modernizare și ieșirea din criza economica generata…

- Miturile economiei românești din perioada regimului comunist sunt folosite ca argument de fiecare data când nostalgicii dupa acel regim au prilejul sa-și faca publice opiniile. Un prim mit e acela potrivit caruia economia de atunci era superioara celei de astazi în ceea…

- Luna iulie a acestui an a fost cea mai buna luna de vara pentru vacanțe in strainatate, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii au lasat in afara circa 561 milioane euro, fiind peste nivelul inregistrat in iulie 2019, cel mai bun an pentru turism, de 452 mil. euro.Totuși, biletele de avion…

- In luna august, datoria de stat interna a inregistrat o scadere-record cu circa un miliard de lei, arata date ale Ministerului Finanțelor. Astfel daca la finele lunii iulie, datoria de stat interna constituia peste 34,333 miliarde de lei, apoi la finele lunii august - 33,317 miliarde lei, transmite…

- Grupul american Intel Corp a anuntat marti ca ar putea investi pina la 80 de miliarde de euro in Europa in urmatorul deceniu, pentru a creste capacitatile de productie de cipuri ale regiunii. De asemenea, directorul general de la Intel, Pat Gelsinger a spus ca, pina la finele acestui an, grupul va anunta…

- Grupul american Intel Corp a anuntat marti ca ar putea investi pana la 80 de miliarde de euro in Europa in urmatorul deceniu, pentru a creste capacitatile de productie de cipuri ale regiunii, transmite Reuters. De asemenea, directorul general de la Intel, Pat Gelsinger a spus ca, pana la finele…

- Rezervele energetice ale Romaniei sunt pe terminate, arata un raport al British Petroleum. Potrivit sursei, gazele naturale se termina in noua ani, iar petrolul in 22 de ani. In Romania, raportul rezerve dovedite/producție este, pentru gazele naturale, de 9,1. Adica, pe fondul unor rezerve…