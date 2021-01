Universitățile vor desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea instituţiei de învăţământ pe platforma destinată campaniei de vaccinare \"Va informam ca potrivit Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, aprobata in decembrie 2020, a fost deschisa etapa a II-a de vaccinare. Aceasta etapa a campaniei vizeaza populatia cu grad de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii cheie/esentiale, printre care personalul din unitatile si institutiile de invatamant. In acest context, va adresam rugamintea de a disemina toate informatiile necesare catre tot personalul din universitatea pe care dumneavoastra o conduceti. Reamintim ca este necesar a asigura accesul la programul de vaccinare impotriva COVID-19 urmatoarelor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

