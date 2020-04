Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in conferința de presa, Klaus Iohannis a declarat ca Minsiterul Educației a renunțat la redeschiderea școlilor. Excepțiile notabile sunt elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, care vor merge la școala dupa 2 iunie pana in 12 iunie, pentru a se pregati de examenele naționale. Evaluarea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat dupa ședința de guvern de astazi ca școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar. In caz excepțional, elevii aflați in ani terminali vor putea merge la școala pentru a pregati examenele naționale intre 2 și 12 iunie. Vom reveni…

- „S-a decis astazi pentru majoritatea elevilor, gradinițele, școlile și universitațile sa nu se mai redeschida. Nu se vor mai întoarce fizic la școala. Elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care elevii le au pâna acum. Repet, gradinițele, școlile, universitațile,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce, astazi, la ora 12, a avut, la Cotroceni, , o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica Anisie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne,Marcel…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a participat astazi, la Cotroceni, la o ședința la care au luat parte mai mulți miniștri. Aceștia au discutat despre masurile care se vor lua in perioada urmatoare in contextul pandemiei de coronavirus. La finalul intalnirii, Klaus Iohannis a oferit o serie de…

- Un plan de revenire a elevilor la școala dupa 15 mai, cand expira perioada actualei stari de urgența a fost discutat in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni de Președintele Klaus Iohannis și ministrul Educației. Deocamdata elevii au reluat cursurile astazi, tot in format online, dar cu unele schimbari…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti seara, ca anul scolar va fi incheiat, iar elevii si studentii vor sustine examenele. Premierul afirma ca activitatea ar putea fi reluata dupa 15 mai. ”Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an. La fel, studentii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, ca este exclus ca elevii sa repete anul din cauza pandemiei de coronavirus. „Scenariul acesta al inghețarii anului școlar nu este luat in calcul”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, pentru edupedu.ro. Anunțul vine dupa ce vicepremierul…