- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca este activa platforma electronica formular.sts.ro, pentru completarea online a declaratiilor pe proprie raspundere si a adeverintelor de angajator. ‘Platforma operationalizata pe site-ul Serviciului de Telecomunicatii Speciale le permite cetatenilor…

- Guvernul a lansat o noua platforma online cu informatii despre epidemia de coronavirus din Romania, DateLaZi (datelazi.ro), componenta a proiectului The post O noua platforma online cu informatii despre epidemia de coronavirus din Romania appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .