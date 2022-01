Universitățile din România. Calitate versus cantitate Universitațile din Romania, cu mici excepții pe care le știm cu toții, produc cantitate și mai puțin calitate. In mediul universitar adesea cifrele seci capata importanța mai mare decat realizarile concrete care aduc plus valoare. Cauzele sunt multiple, insa, data fiind autonomia universitara garantata de Constituție, statul are foarte puține parghii de stimulare a universitaților in a produce și calitate nu doar cantitate. Cea mai importanta parghie este fara indoiala finanțarea. Exista mai multe categorii de resurse financiare alocate universitaților. Voi menționa doua, cele mai importante:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un „politician de extrema-dreapta” cu un discurs agresiv anti-vaccinare, anti-european și anti-imigrație. Așa o descriu jurnaliștii cotidianului italian Periodico Italiano , citați de Digi24, pe Diana Șoșoaca, care au publicat miercuri un articol dupa momentul in care senatoarea și-a pus luni o botnița…

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA sustine initiativa introducerii taxei de solidaritate, prin care mediul de afaceri profitabil, care beneficiaza de pe urma unei forte de munca competitive, dar prost platite, isi poate arata solidaritatea fata de situatia dezolanta din Romania, se mentioneaza…

- Autonom listeaza prima emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate in valoare de peste 48 milioane de euro. Este cea mai mare emisiune de obligațiuni a unei companii antreprenoriale romanești pe piața de capital locala. Emisiunea, a doua la Bursa de Valori București incepand cu…

- „In acest moment, prioritatea noastra trebuie sa fie Guvernul. Avem nevoie si de ceva stabilitate in aceasta perioada. La Camera nu avem presedinte, avem un vicepresedinte, cu atributii de presedinte - Constitutia nu are conceptul de presedinte interimar. Avem un premier interimar. Deci miza, in acest…

- Asztalos Csaba: Certificatul COVID NU este discriminatoriu. Parlamentul trebuia sa-l adopte din iulie-august”De ce cere Constituția sa se adopte aceste limitari prin lege? Pentru ca o limitare este o situație de excepție și trebuie sa am garanții. Parlamentul este legiuitorul nostru, adoptand o lege…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva Covid-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca numai in ultimele 72 de ore s-au administrat peste 360.000 de doze de vaccin si ca in acest moment, in Romania, peste 40% din populatia adulta s-a vaccinat. Gheorghita a facut un apel catre universitatile…

- "Suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgența este o crima! Iar efectele vor fi dramatice și pe termen lung: vorbim despre condamnarea la moarte cu premeditare a mii de romani! N-a fost suficient ca, de un an și jumatate incoace, zeci de mii de pacienții cronici,…

- Social – democrații cer președinților celor doua camere ale Parlamentului sa colaboreze pentru anularea unei decizii guvernamentale, prin care cazurile considerate neurgente nu pot fi internate sau operate. „Suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgența este…