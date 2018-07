Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru tinerii care vor sa studieze în Regatul Unit. Guvernul britanic a anunțat ca studenții din Uniunea Europeana care învața la universitațile din Anglia vor beneficia în continuare de același tratament ca și

- Tinerii romani care doresc sa acceseze sistemul educational britanic vor beneficia de aceleasi conditii ca pana acum, chiar si dupa momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma managerul Departamentului Universitati IntegralEdu, Ana Maria Papp. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…

- Compania auto BMW ar putea fi nevoita sa inchida fabricile din Marea Britanie in care sunt produse marcile Mini si Rolls-Royce daca activitatile de aprovizionare cu piese componente vor fi afectate de Brexit, avertizeaza un reprezentant al firmei citat de Financial Times (news.ro).Citește…

- Eustice a spus ca Marea Britanie trebuie sa respecte in prezent o lege care restrictioneaza masurile care ar impiedica circulatia libera a bunurilor pe piata Uniunii Europene. Ministerul a adaugat ca iesirea din UE va oferi autoritatilor britanice oportunitatea de a analiza restrictionarea unor vanzari. Eustice…

- Guvernul de la Londra va lua in cateva saptamani o decizie privind pozitia finala asupra viitorului regim vamal cu Uniunea Europeana dupa Brexit, a declarat miercuri David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic. Înaintea primei discuţii detaliate a miniştrilor britanici…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Romania are doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana, dupa Marea Britanie, iar dupa iesirea acesteia din UE va avea cel mai mare deficit raportat la PIB, urmand sa fie cel mai expus stat european in cazul declansarii unei crize internationale, a declarat, miercuri, economistul-sef…