- Au fost puse doua trasee de autobuz speciale la dispozitia participantilor la evenimentul "Iasi, orasul studentiei tale. Porti deschise la universitatile iesene". In cele cinci zile ale evenimentului, in intervalul orar 09:00 – 17:00, autobuzele vor avea plecari de la Gara in fiecare ora, la fix. Mijloacele…

- Zilele invatamantului special si special integrat iesean, eveniment aflat la cea de-a VII-a editie, vor fi sarbatorite la Iasi incepand de miercuri, urmand sa aiba loc manifestari specifice pana vineri. Activitatile au debutat cu un flash mob ce va avea loc la Grupul Statuar al Voievozilor de langa…

- Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana, Institutul S.P.E.R. pune la dispoziția doritorilor programe formative in Arad. Doritorii se pot inscrie pana in data de 16.03.2018. Cursurile propuse sunt: 1. PSIHOTERAPIE EXPERIENȚIALA ȘI A UNIFICARII (P.E.U.)- se adreseaza absolvenților facultaților…

- Dintre acestia, 15.943 sunt cu pensii speciale. „Dupa numarul total al pensionarilor, judetul Iasi se afla pe locul 5 din total judete, iar in functie de nivelul pensiei medii pe locul 15 pe tara", se precizeaza in raportul de activitate pe anul trecut, publicat pe site-ul institutiei. Astfel, pensia…

- Initial, s-a spus ca Iulian Dumitras a plecat din club fara sa loveasca pe nimeni. Imaginile spun insa altceva. In inregistrare se vede cum politistul il loveste cu piciorul in gura pe Radu Holban, care acum se afla dupa gratii pentru tentativa de omor.

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de doi indivizi, cel mai probabil din clanul Cordunenilor, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras, anunța News.ro. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului.Politistul a…

