Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din turism sunt printre cele mai mici. Angajații caștiga intre 2.000 și 3.000 leiUltima actualizare: 31-05-2022 09:1182% dintre angajații din turism caștiga sub salariul mediu pe economie. Așa ca acest sector se incadreaza printre cele mai slab platite. Potrivit comparatorului de salarii al…

- Cat caștiga angajații din Turism in Romania. Ce salariați cauta catre angajatorii din domeniu Turismul se plaseaza in randul celor mai slab platite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Paza si protectie. Peste 80% dintre angajatii din domeniu castiga sub salariul mediu net pe…

- Cat sunt salariile IT-iștilor in anul 2022. Criza economica, resimțita cel mai puțin de catre angajații din acest domeniu Cat sunt salariile IT-iștilor in anul 2022. Criza economica, resimțita cel mai puțin de catre angajații din acest domeniu Criza economica este resimțita cel mai puțin de catre IT-iști,…

- Dotarea serviciilor medicale de urgența cu un sistem inteligent de drone ar putea salva milioane de vieți, in special in orașele aglomerate, precum este Clujul, unde personalul medical nu ajunge de multe ori la timp util, iar pacienții pot ajunge intr-o stare grava, totul din cauza traficului. La un…

- Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" (USV) a inceput oficial organizarea ceremoniilor de absolvire a studiilor pentru studentii din ani terminali de la cele patru facultati ale institutiei de invatamant superior. Ieri a avut deja loc primul astfel de curs festiv, la Facultatea…

- Salariu minim brut de 3.000 de lei lunar pentru cei care lucreaza in agricultura. Legea, promulgata de președintele Iohannis Salariul de baza minim brut in domeniul agricol va fi de 3.000 de lei lunar pana la sfarșitul lui 2022, prevede o lege asumata de coaliția de guvernare și promulgata vineri de…

- ”Apropierea geografica a Romaniei de zona de desfasurare a unui razboi militar ii face pe romani sa se gandeasca mai serios la cum arata siguranta viitorului pentru ei”, conform unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs. Acesta arata ca de la declansarea razboiului in Ucraina, 51% dintre…

- Prețul locuințelor din Zalau au luat-o razna, cel puțin asta reiese din ofertele de vanzare existente la nivel local. Garsoniere cu 20.000 – 30.000 de euro, apartamente cu doua camere care ajung și la 50.000 de euro, apartamente cu trei camere care depașesc 60.000 de euro și locuințe cu patru camere…