Sunt un individ naiv in chestiunile politice. Comit erori de perceptie adesea impardonabile. Am convingerea candida ca principialitatea va triumfa in cele din urma, oricat de oneroase ar fi jocurile de putere la un moment dat. De aceea am si pierdut alegerile rectorale din 2016, fie si la o diferenta de scor mica (detaliu cu atat mai suparator pentru cei care m-au sustinut atunci). Mi se parea ca am de-a face cu o competitie strict academica (onesta, intelectuala, solara, (...)