- In contextul generat de pandemia COVID-19, care a determinat desfașurarea activitaților didactice universitare online, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a demarat, inca din vacanța de vara, procedurile de achiziționare a unor tablete care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vineri, 4 decembrie 2020, a avut loc, pe platforma Zoom, Conferința finala a proiectului „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate (STUD-UBc)” implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” (UBc) din Bacau. Proiectul, finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Institutionala…

- Lumea stiintei isi da intalnire, la „Noaptea Cercetatorilor Europeni”, in data de 27 noiembrie, de la ora 17.00, pentru prima data 100% online. Cercetatorii si publicul din peste 15 orase din Romania vor celebra stiinta impreuna, in conditii de siguranta totala, reuniti pe website-ul https://www.noapteacercetatorilor.eu/…

- In vederea asigurarii continuitatii in acordarea asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, recent a fost emisa o noua hotarare de guvern care…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) cere Guvernului „o atenție mult mai mare” pentru profesori. Mai precis, modificarea Hotararii de Guvern 34/2018, astfel incat sa se acorde „sporul pentru condiții de munca pentru personalul didactic care, in contextul epidemiologic actual, iși desfașoara…

- Derulat pe o perioada de trei luni (11.08.2020 -13.11.2020), proiectul „Servicii de recuperare a inovației pentru copii și tineri” a ajuns la final. Acesta a fost implementat de catre Centrul Daniel Bacau, in parteneriat cu Consiliul Județean Bacau, și a urmarit imbunatațirea calitații vieții a 20 de…

- In aceste zile, elevii și preșcolarii ce frecventeaza școlile și gradinițele din componența Școlii Gimnaziale „Smaranda Apostoleanu” Colonești au primit 350 de tablete și 350 abonamente de telefonie mobila, cu internet, timp de un an, pentru derularea activitaților școlare in aceasta perioada de pandemie,…

- Am priceput de la Cicero ca istoria, care ar trebui sa fie invațatoarea vieții, se repeta dramatic atunci cand este uitata… Pe cand eram prunc gimnazist, m-am trezit sub ochi cu ,,Scrisori catre Vasile Alecsandri”, cartea lui Ion Ghica. Mi-am zis atunci, citind paginile despre ciuma lui Caragea, ca…