Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii Bucuresti sustine ca premierul Romaniei, Viorica Dancila, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au taiat, "fara o justificare rationala", din numarul de locuri alocate pentru admiterea la facultate, la master sau la doctorat, astfel, universitatea pierzand milioane de lei. Aceeasi…

- Scrisoare de protest a prof.univ.Mircea Dumitru și Marian Preda Scrisoare de protest semnata de prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rector al Universitatii din Bucuresti si de prof. univ. dr. Marian Preda, presedinte al Senatului Univerisatii din Bucuresti referitoare la cifra de scolarizare repartizata…

- Ultima relatare legata de Lucian Pahontu a fost facuta de Liviu Dragnea luni seara, dupa investirea Guvernului Dancila. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta - el a spus in mai multe intalniri publice in…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati...

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat in sedinta Comitetului Executiv al PSD in care a fost nominalizata Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Liderul PSD a mentionat ca propunerea ii apartine. ”Eu am propus o modificare legislativa ca secretarii de stat…