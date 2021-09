Stiri pe aceeasi tema

- Studenții Universitații Transilvania din Brașov care se vor caza in camine vor beneficia de gratuitate pentru luna noiembrie daca prezinta certificatul/adeverința de vaccinare. Facilitatea a fost aprobata de conducerea universitații, ca o masura suplimentara pentru reducerea riscului de imbolnavire…

- Instanța de fond a anulat hotararea senatului Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava care obliga studenții sa prezinte dovada de vaccinare pentru cazarea in camine, transmite clujust.ro. Prin sentința nr. 540/08.09.2021 a Tribunalului Suceava s-a dispus anularea art. 2 lit.a și b din…

- Deschis circulației de cateva luni, tronsonul din autostrada A3 – Rașnov și Cristian din județul Brașov, a inregistrat adevarate recorduri de viteza din partea șoferilor teribiliști, surprinși cu aparatul radar. Doi soferi au fost depistati in trafic pe A3, pe raza judetului Brasov, cu viteze de 232…

- Centrul Europe Direct a lansat inscrierile pentru dezbateri pe tema digitalizarii educației, programate sa se desfașoare in perioada septembrie-octombrie. Se pot inscrie elevi și studenți de la unitațile de invațamant din județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba sau Sibiu, atat din mediul urban,…

- UBB creeaza contextul pentru reluarea activitaților academice din toamna in regim clasic The post In ce conditii se intorc studentii UBB Cluj la cursuri fata in fata appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: In ce conditii se intorc studentii UBB Cluj la cursuri fata in fata Credit autor:…

- Record de candidați pentru admiterea la Universitatea Transilvania din Brașov. Admiterea din acest an la Universitatea Trasnilvania din Brașov a adus cei mai mulți candidați din ultimul deceniu. La finalul celor 6 zile de inscrieri pentru admiterea din sesiunea de vara 2021 la programele de licența…

- Autoritațile au anunțat si patru decese. Alte 61 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 158 de pacienti, in spitale fiind internate in total 759 de persoane infectate cu Sars- Cov-2. Județul Mureș are doua noi cazuri, in timp ce in Brașov, Harghita și Covasna nu a fost…

- Universitatea Babes Bolyai a hotarat in Consiliul de Administratie ca pe perioada verii, doar studenții vaccinati sa poata ramane in caminele universitații. In replica, Liga Studentilor din Iasi solicita conducerii UBB sa revina asupra deciziei, informeaza TVR. Rectorul Universitații Babeș Bolyai, profesorul…