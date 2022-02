Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului informeaza duminca, 27 februarie, ca ofera, incepand de astazi, 150 de locuri de cazare pentru refugiatii din Ucraina. Detalii de contact se pot obtine de la Departamentul Social Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului, preot consilier Jean Ion, telefon 0722 826 177.Totodata, avand…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) pune la dispoziția refugiaților care fug din calea razboiului din Ucraina aproximativ 120 de locuri de cazare in 28 de garsoniere din Caminul T20, scara C, și in 12 camere din caminul T8. Toate spațiile sunt dotate cu grup sanitar, frigider,…

- Primaria Municipiului Dej a anunțat, in urma cu puțin timp, ca pune la dispoziția cetațenilor ucrainieni refugiați 100 de locuri de cazare. ”Primaria Municipiului Dej vine in sprijinul cetațenilor refugiați din Ucraina. 100 de locuri de cazare, masa, inclusiv transport gratuit, direct din localitațile…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat vineri, prin intermediul unui comunicat, ca – in contextul dificil cauzat de actiunile militare desfasurate pe teritoriul Ucrainei – pune la dispozitie spatiile de cazare din circuitul intern dedicate angajatilor, pentru refugiatilor ucrainieni. Astfel, managementul…

- Pe parcursul nopții au fost cazate mai multe persoane sosite din Ucraina, anunța primarul de Chișinau, Ion Ceban. La Centrul Moldexpo au fost cazați 65 de oameni. Precum menționeaza edilul, despre condiții s-a discutat joi seara cu reprezentanții Ministerului Muncii.

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Sambata dimineața a murit profesorul universitar doctor Cristian Dragomir, fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Avea 81 de ani, arata „Ziarul de Iași”. Nascut la 28 aprilie 1940 la Barlad, prof. univ. dr. Cristian Dragomir a absolvit in anul 1962 Facultatea…

- Senatul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a avizat procedura de admitere pentru anul universitar 2022 - 2023. Principiul fundamental, introdus in premiera de Politehnica ieseana in 2017, nu se modifica nici anul acesta: un student se poate inscrie cu o singura taxa si un singur…