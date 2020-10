Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi s-a afiliat retelei Fortinet Academy Veracomp are onoarea de a anunta ca Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi a primit titlul Fortinet Network Security Academy (FNSA), devenind astfel centru dotat cu laborator Fortinet si autorizat sa instruiasca studentii in vederea obtinerii certificarilor NSE.



La nivel global, exista cateva mii de institutii preuniversitare si universitare, cat si institutii non-guvernamentale cu rol educational care au subscris programului Fortinet Network Security Academy. Afilierea la FNSA ofera institutiilor din domeniul educatiei capacitatea de a-si sustine studentii sa devina parte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

