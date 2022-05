Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 6 mai, ora 13.00, in Sala B.P. Hasdeu a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" Iasi (Pacurari 4), Vasile Ernu este invitatul Clubului Logos. Cu acest prilej, autorul va dialoga cu membrii clubului despre copii si parinti, pornind de la Cartea adolescentei: Salbaticii copii dingo,…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a audiat miercuri, 27 aprilie, candidatii propusi pentru postul de judecator la Curtea Constituționala. Intrebat de jurnaliști despre notele mici de la Facultatea de Drept Spiru Haret, Bogdan Licu, candidatul susținut de PSD, a spus ca „am facut facultatea trebuind…

- Biroul Executiv al PNL a decis in ședința de joi, 21 aprilie, in unanimitate, sa il propuna pe Marcel Boloș, actual ministru al Digitalizarii, pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene, pe care o ocupa acum din poziția de interimar. In locul sau, pentru portofoliul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Ioan Halalae, profesor universitar și artist fotograf, s-a stins din viața luni, chiar in prima zi din Saptamana Patimilor.Ioan Halalae, profesor universitar la Reșița, a indrumat pașii studenților mai bine de doua decenii.A inceput activitatea didactica in anul 2001. Titlul de doctor in inginerie electronica…

- Un studiu recent realizat de asociațiile studențești din țara noastra arata ca tinerii care urmeaza cursurile instituțiilor de invațamant superior au avut probleme mult mai mari, de la inceputul pandemiei: creșterea consumului de alcool și mancare nesanatoasa și a intențiilor suicidale. Cu siguranța…

- Astazi se implinesc 140 de ani de la nașterea lui Nicolae Titulescu. Diplomat de anvergura mondiala, ministru de Externe in mai multe mandate si singurul presedinte al Ligii Natiunilor reales pentru doua mandate consecutive, Titulescu, in aceeasi masura, a fost profund angajat in slujba pacii, mai ales…

- „Iubesc Rusia!”, spune unul dintre tinerii moscoviți cu care a discutat Libertatea. Cu semnul unui razboi deasupra capului, termen avansat din unele estimari ale Vestului pentru aceasta saptamana, studenții și profesorii celei mai vechi universitați din Rusia sunt ei inșiși imparțiți in opinii. Pentru…

- Consiliul Județean Maramureș a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene. Astfel, 12 studenți maramureșeni vor avea posibilitatea ca pe perioada vacanței de vara sa iși efectueze stadiul de practica in cadrul compartimentelor de specialitate…