Universitatea Politehnica Timișoara și META Spațiu deschid un nou și inovativ centru cultural în prima clădire a școlii de învățământ superior Timișoara va oferi mediului cultural, dar și celui universitar, o premiera, un loc unde artiștii și oamenii de știința sa poata sa lucreze impreuna. Fosta cantina 1 MV al Universitații Politehnica va deveni spațiu expozițional pentru arta moderna, dar și un loc unde se vor purta discuții din mediul academic. Universitatea Politehnica Timișoara și organizația

