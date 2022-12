Rata de angajabilitate a absolvenților Universitații Politehnica Timișoara din acest an a depașit 90%. Vorbim despre generația care a finalizat studiile de licența sau master in 2022. In calcul au fost incluși cei 1780 de absolvenți ai ciclului de licența și 920 de absolvenți de masterat din acest an. Pentru o foarte buna acuratețe a […] Articolul Universitatea Politehnica Timișoara, la cea mai mare rata de angajabilitate in randul absolvenților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .