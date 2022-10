Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a lansat joi in consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru investitii in productia de energie din surse regenerabile – autoritati publice locale. Bugetul alocat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a lansat joi in consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru investitii in productia de energie din surse regenerabile – autoritati publice locale. Bugetul alocat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate, a transmis vineri Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli in valoare de peste…

- ”In data de 9 septembrie 2022, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate (POC), a transmis Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca a incarcat, vineri, o noua transa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul ”Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a transei II se ridica la aproape 600 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Analiza REI – Record istoric. Urmeaza trei luni de foc in finanțari nerambursabile: peste 2,5 mld. EUR au la dispoziție companiile pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare, reciclare sau energie regenerabila Romania traverseaza cea mai aglomerata perioada in finanțari nerambursabile…

- ADVERTORIAL. S.C. CONTITECH ROMANIA S.R.L. cu sediul in Municipiul Timisoara, Romania, Str. Otto Rudolf nr. 2, , judetul Timis, deruleaza, incepand cu data de 12.07.2022, proiectul cu titlul „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice in cadrul S.C. CONTITECH ROMANIA…

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva in ședința extraordinara pentru luni, 18 iulie 2022, ora 14:00, in Sala mare de ședințe. Iata proiectele de pe ordinea de zi: I. Proiecte de hotarare, privind: A. Direcția Deva 2020…