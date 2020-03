Universitatea Politehnica Timişoara continuă cursurile de matematică, dar online Universitatea Politehnica Timișoara continua seria cursurilor gratuite de matematica oferite elevilor de liceu pentru pregatirea bacalaureatului și a admiterii. Din cauza masurilor de combatere a raspandirii coronavirusului, cursurile au fost mutate in mediul online. Partea a treia a cursurilor de matematica are ca tema „Limite de funcții. Asimptote” și poate fi urmarita pe site-ul propriu ... The post Universitatea Politehnica Timisoara continua cursurile de matematica, dar online appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara continua seria cursurilor gratuite de matematica oferite elevilor de liceu pentru pregatirea bacalaureatului și a admiterii, cursuri care, din cauza masurilor de combatere a raspandirii coronavirusului COVID-19 au fost mutate in mediul online. Partea a treia a cursurilor…

- In ciuda situației de criza și a faptului ca nu mai sunt prezenți la școala, peste 500 de elevi au participat la proba online de calificare in etapa finala a concursului de matematica „Valeriu Alaci”. Mai precis, 530 de elevi din clasele IX – XII au participat la concurs, pe platforma Campusului Virtual…

- Universitatea Politehnica Timișoara continua și anul acesta Concursul Național de Matematica „Valeriu Alaci”, care a ajuns la ediția a VI-a. In aceste zile are loc etapa online a concursului sustinut pentru tinerii liceeni care doresc sa iși testeze cunoștințele la matematica. Elevi din 13 județe s-au…

- Monica Anisie a declarat ca exista posibilitatea de a se prelungi suspendarea cursurilor. Motiv pentru care, la elevii din clasele a VIII-a si a XII-a, lecțiile se vor muta pe platforme online. Ministrul a spus ca cine nu are acces la platformele online se poate uita la emisiunea ce va fi difuzata la…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca exista posibilitatea ca suspendarea cursurilor elevilor sa fie prelungita in contextul crizei declansate de coronavirus. Anisie a mai anuntat ca, pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, vor fi lectii online, in parteneriat cu TVR, de saptamana viitoare.…

- Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le acestora cursuri gratuite de pregatire la matematica, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Chiar daca sunt adresate in special…

- Trei dintre cele patru universitati timisorene si-au suspendat deja activitatea didactica desfasurata in salile de curs si seminarii, orientandu-se spre activitatea online. Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara a fost prima din oras care a anuntat suspendarea cursurilor pentru toti studentii…

- Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le acestora cursuri gratuite de pregatire la matematica, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Chiar daca sunt adresate in…