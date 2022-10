In cadrul proiectului SIRAMM (H2020-WIDESPREAD-2018, Nr. 857124), Universitatea Politehnica Timișoara, impreuna cu firma CADWORKS, a organizat vineri, 14 octombrie 2022, un seminar pentru companii – ”What’s new 2023” – in cadrul caruia a prezentat cele mai noi tehnologii in domeniul scanarii și printarii 3D. De altfel, proiectul SIRAMM, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, este axat […] Articolul Universitatea Politehnica Timisoara a gazduit seminarul „What’s new 2023”, dedicat celor mai noi tehnologii pentru companii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .