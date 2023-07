Universitatea Politehnica Timişoara a acordat Premiul „John Scott” celei mai bune lucrări de licenţă în domeniul ingineriei structurale Universitatea Politehnica Timisoara, prin Facultatea de Construcții, a acordat Premiul „John Scott” pentru cea mai buna lucrare de licența in domeniul ingineriei structurale. Facultatea de Construcții a UPT a premiat cea mai buna lucrare de licența in domeniul ingineriei structurale in cadrul tradiționalei competiții „The John Scott Travelling Award”. Competiția reunește candidații selectați la nivelul comisiilor […] Articolul Universitatea Politehnica Timisoara a acordat Premiul „John Scott” celei mai bune lucrari de licenta in domeniul ingineriei structurale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro… Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Construcții a Universitații Politehnica Timișoara a premiat cea mai buna lucrare de licența in domeniul ingineriei structurale in cadrul tradiționalei competiții „The John Scott Travelling Award”. Competiția reunește candidații selectați la nivelul comisiilor de licența pentru programele…

- Facultatea de Construcții a Universitații Politehnica Timișoara a premiat cea mai buna lucrare de licența in domeniul ingineriei structurale in cadrul tradiționalei competiții „The John Scott Travelling Award”. Competiția reunește candidații selectați la nivelul comisiilor de licența pentru programele…

- Concursul de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan”, unicul concurs de acest gen din Romania, și-a desemnat caștigatorii celei de-a VI-a ediție. Competiția, care are ca scop promovarea tulnicului, instrumentul tradițional al locuitorilor din Munții Apuseni, a fost inclusa in programul Targului…

- Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a acordat Uzinei Metalurgice “ММЗ” premiul principal al concursului "Premiul pentru realizari in domeniul calitații produselor și serviciilor" - "Zeița Calitații". Acest concurs se desfașoara pentru a noua oara și iși propune sa scoata in evidența companiile…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, instituția recruteaza candidați in vederea participarii la concursul de admitere in cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. In acest context, in documentul de presa amintit sunt prezentate numarul de locuri la instituțiile…

- Primarul Mihai Chirica a evitat jurnaliștii și persoanele venite sa protesteze, dupa ce a ieșit de la DIICOT. Chirica a ajuns in cursul diminetii de miercuri la sediul DIICOT Iasi, insotit de avocatul sau. Surse judiciare sustin ca Mihai Chirica a fost chemat la sediul DIICOT Iasi in dosarul in care…

- Universitatea Politehnica Timișoara va beneficia de sprijin din partea Universitații Tehnice din Munchen pentru deschiderea unei secții cu predare in limba germana, la Facultatea de Construcții. O delegație a TU Munchen, condusa Martin Mensinger și Roberto Cudmani s-a aflat in vizita, la sfarșitul saptamanii…

- In ultima perioada, Serviciul Disciplina in Construcții, din cadrul Poliției Locale, Direcție aflata in subordinea Primariei, a aplicat amenzi de 30.000 de lei. Situațiile constatate in teren au scos la iveala faptul ca firme care au efectuat diverse lucrari nu au respectat obligațiile contractuale…