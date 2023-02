Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara propune comunitații timișorene trei evenimente de marca prin care comunitatea academica a UVT participa la deschiderea programului Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023, pe 18 și 19 februarie 2023. Unul dintre cei mai reputati filosofi contemporani din Europa,…

- In weekendul de deschidere al Capitalei Culturale, la Timișoara vor sosi peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de țari și de la Comisia și Parlamentul European. Comisarul european Adina Valean va inmana orașului premiul Melina Mercouri al Comisiei Europene, care se acorda capitalelor europene…

- Kunsthalle Bega are placerea sa prezinte proiectul „Adina Pintilie : Tu ești un alt eu - O catedrala a corpului” in deschiderea oficiala Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați din intreaga lume. Joi, 26 ianuarie Art Encounters, ora 18: Curs de introducere in arta contemporana II: Simetric, niciodata…

- Week-end bogat in evenimente pentru iubitorii baschetului constantean, echipele CSM-ului fiind angrenate in partide de campionat. Astfel, sambata, 21 ianuarie, de la ora 18.30 (in direct la FRB TV), „Gladiatorii din Tomis” primesc replica SCM-ului OHMA Timisoara, intr-o confruntare din cadrul etapei…

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Sarbatoarea Sfantului Nicolae are o insemnatate aparte in orașul italian Bari, unde se afla și moaștele sfantului. Acolo are loc, an de an, o zi intreaga de evenimente ce au inceput inca de noaptea trecuta de la ora 4 cand au sunat clopotele bisericilor.

- In cursul acestei saptamani, Muzeul Satului Banațean organizeaza cea de-a VII-a ediție a simpozionului internațional de comunicari științifice „Memoria Satului Romanesc”, pregatit de muzeografii Catalin Balaci și Andrei Milin, la care vor participa specialiști din domeniul muzeal, al științelor asociate…