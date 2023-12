Universitatea Politehnica din Timișoara a finanțat cu peste 3,5 milioane de euro afacerile unor studenți Universitatea Politehnica Timișoara a contribuit la dezvoltarea mediului de business din vestul țarii prin finanțarea a 41 de firme nou create de catre tineri, cu idei inovatoare. Antreprenorii – majoritatea fiind studenți – au accesat peste 3,5 milioane de euro, bani ce provin din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, unde UPT a caștigat doua proiecte: […] Articolul Universitatea Politehnica din Timișoara a finanțat cu peste 3,5 milioane de euro afacerile unor studenți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

