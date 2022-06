Universitatea Politehnica a găzduit timp de două zile Conferința Internațională ErgoWork 2022 Facultatea de Management in Producție și Transporturi din cadrul Universitații Politehnica Timișoara a fost, pentru doua zile, in 16-17 iunie 2022, gazda Conferinței internaționale ErgoWork 2022 – ergonomia și managementul locului de munca, eveniment menit sa incurajeze impartașirea și diseminarea dezvoltarilor și realizarilor interdisciplinare in domeniile ergonomiei și managementului locului de munca. Conferința, organizata in […] Articolul Universitatea Politehnica a gazduit timp de doua zile Conferința Internaționala ErgoWork 2022 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

