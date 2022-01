Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Oxford din Marea Britanie, care a realizat primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus, cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters,…

- Cea de-a patra doza a unui vaccin anti-COVID-19 determina o crestere a numarului de anticorpi pana la niveluri mai mari decat cele rezultate in urma administrarii dozei a treia, dar nu este suficienta pentru a preveni infectarea cu varianta Omicron a noului coronavirus, potrivit rezultatelor preliminare…

- Un studiu realizat de oameni de stiinta din Africa de Sud sugereaza ca infectia provocata de varianta Omicron a noului coronavirus imbunatateste capacitatea sistemului imunitar de a neutraliza varianta Delta, informeaza Reuters.

- China s-ar putea confrunta cu un ”val colosal” de infectari, in cazul in care ar renunța la politica de toleranța zero fața de COVID-19 și ar adopta masuri similare celor din Statele Unite sau alte țari occidentale, potrivit unui studiu al matematicienilor de la Universitatea Peking, relateaza Reuters…

- Persoanele nevaccinate au un risc de 16 ori mai mare sa ajunga in sectiile de terapie intensiva sau sa moara din cauza COVID-19, potrivit unui raport al autoritatilor sanitare din statul australian New South Wales, oficialii indemnand populatia sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, relateaza…