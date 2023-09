Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Olimpia Cluj s-a calificat in finala turneului preliminar al Grupa 1 din Liga Campionilor la fotbal feminin, dupa ce a invins formatia slovaca Spartak Myjava cu scorul de 6-2 (4-1), miercuri, pe Stadionul Cetate din Alba Iulia, anunța Agerpres.Pentru campioana Romaniei au inscris Mikhail…

- Universitatea Olimpia Cluj, meciuri la Alba Iulia in preliminariile UEFA Women’s Champions League: Stadionul „Cetate”, gazda unor partide internaționale de fotbal feminin Universitatea Olimpia Cluj, meciuri la Alba Iulia in preliminariile UEFA Women’s Champions League: Stadionul „Cetate”, gazda unor…

- Spania s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 2-1, echipa Suediei, ocupanta locului al treilea in clasamentul FIFA, marti la Auckland, in penultimul act al competitiei.Toate cele trei goluri au fost inscrise in finalul reprizei…

- Sportivii romani nu au reusit sa se califice in vreo finala nici in ziua a doua a Campionatelor Europenele de inot Under-23 de la Dublin, informeaza Agerpres.La 400 m liber feminin, Maysa Ratiu a fost inregistrata cu al noualea timp din serii, 4 min 25 sec 08/100, fiind prima rezerva in finala.…

- Pe Stadionul “Cetate din Alba Iulia, in septembrie, fotbal feminin: preliminarii Champions League și amicalele Romaniei Under 17! In luna septembrie, Stadionul “Cetate” din Alba Iulia va fi gazda unor partide internaționale de fotbal feminin. Mai intai, in 6 și 9 septembrie, pe arena albaiuliana se…

- Romania, in finala la FOTE, la handbal feminin! Teodora Damian, o noua evoluție entuziasmanta și golgheterul turneului! Romania s-a calificat in finala FOTE la handbal feminin, dupa o victorie neta cu Olanda in semifinale, scor 32-18 (15-7), o performanța remarcabila a „tricolorelor”, cu Teodora Damian,…

- Intr-un meci disputat pe stadionul Bloomfield din Tel-Aviv, Israel, Petrocub Hincești din Moldova a intalnit echipa Maccabi Tel-Aviv in turul doi preliminar al UEFA Europa Conference League. Rezultatul final al partidei a fost de 3-0 in favoarea echipei Maccabi Tel-Aviv, anunța Federația Moldoveneasca…

- Francezul Hugo Gaston, 22 de ani, locul 137 ATP, este noul campion al turneului ATP Challenger 100 Concord Iași Open, dupa ce l-a invins in finala pe principalul favorit, spaniolul Bernabe Zapata Miralles, 26 de ani, locul 53 ATP, scor 3-6, 6-0, 6-4. Francezul Gaston, al șaselea favorit la Iași, a caștigat…