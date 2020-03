Universitatea Lucian Blaga din Sibiu își suspendă activitățile didactice și de practică Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu suspenda activitațile didactice și de practica in spitalele din orașul Sibiu pentru studenții Facultații de Medicina, in perioada 9-31 martie, potrivit Mediafax. „Avand in vedere situația epidemiologica privind infecția cu COVID 19 și Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei se suspenda in totalitate activitatea didactica a studenților din spitalele in care ne desfașuram activitatea, pana la data de 31 martie 2020. Activitatea didactica desfașurata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

