Universitatea II Craiova și-a anulat amicalul cu Viitorul Pandurii Conducatorii cluburilor Universitatea II Craiova și Viitorul Pandurii Targu Jiu batusera palma pentru un joc de verificare ce ar fi trebuit sa se desfațoare sambata. Ramasese de stabilit ora și locul desfașurarii, dar vremea rea i-a pus pe ganduri. Cum vantul și frigul au devenit o problema in ultimele doua zile, in plus meteorologii au specificat ca vremea va fi la fel de rea și in weekend, oficialii celor doua grupari au decis sa anuleze amicalul. Asta, bineințeles, pentru a nu pune in pericol sanatatea jucatorilor. Un alt motiv ar fi ca nici antrenorii nu ar fi „ințeles“ mare lucru din acest… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

