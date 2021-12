Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii Harvard nu vor reveni in campus la inceputul anului viitor din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19, determinata in parte de varianta Omicron, informeaza DPA. Ivy League Massachusetts a anuntat sambata printr-un memoriu studentii si profesorii ca va trece…

- Gala European Film Awards programata pentru 11 decembrie nu va mai avea loc ca eveniment cu prezenta fizica, au anuntat organizatorii, in contextul cresterii alarmante numarului de cazuri de Covid-19.

- Prețul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii aduse de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures pentru…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron.…

- Austria se pregateste sa impuna carantina totala pentru nevaccinați, in urma cresterii numarului de infectari si a presiunii pe spitale. „Este deja foarte clar ca iarna aceasta si Craciunul vor fi incomode pentru cei nevaccinati. In contextul numarului mare de infectari provocate de cel de-al patrulea…

- Autoritatile din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, au anuntat luni implementarea progresiva a pasaportului sanitar in urma cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care pandemia de COVID-19 inregistreaza o evolutie exploziva la nivelul intregii tari,…

- Studentii medicinisti vor lucra din nou, voluntar, in unitatile sanitare, in contextul cresterii numarului de cazuri COVID din Romania. ‘Am inceput din nou sa distribuim studenti medicinisti care sa lucreze pe rol de asistenti medicali in unitatile sanitare. Deja am semnat un numar de desemnari de studenti…

- Mulți dintre cei care se prezinta in centrele de vaccinare in aceste zile sunt la prima doza de ser și spun ca s-au convins ca aceasta este cea mai sigura metoda de a scapa de boala. Alții au venit pentru doza a treia, pentru a-și crește imunitatea la coronavirus.