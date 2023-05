Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 aprilie 2023, de la ora 10.30, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași va avea loc dezbaterea intitulata „Impreuna pentru democratie: EUropa mea, viitorul mEU. O perspectiva a tinerilor asupra provocarilor cu care se confrunta UE”. Evenimentul este organizat de Biroul Parlamentului European…

- Galatiul va avea cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale UE. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati

- Polițiștii de la transporturi din Romania au desfașurat, la nivel național, operațiunea „WATERSEC 2023”, pentru cresterea sigurantei navigatiei pe fluviul Dunarea, protejarea ecosistemului de pe tot cursul Dunarii, operațiunile fiind concomitente in mai multe state riverane fluviului.Operațiunea…

- Romania este mai inegal dezvoltata decat inainte de integrarea europeana, in prezent existand „un cataclism demografic”, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, referindu-se la cele aproximativ cinci milioane de romani care au parasit tara. El a participat la conferinta „Etica…

- Klaus Iohannis se duce in Bulgaria ca sa semneze un parteneriat strategic cu președintele Rumen Radev. Presedintele Romaniei efectueaza, miercuri, o vizita oficiala in Bulgaria, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca reprezinta Romania, in calitate de partener, in cadrul Proiectului Grazing4AgroEcology (G4AE), care este finanțat de catre Uniunea Europeana cu aproximativ 3 milioane de euro. Proiectul susține fermierii prin promovarea unor…

- Fostul președinte Ion Iliescu implinește astazi, 3 martie, 93 de ani. Acesta nu a mai aparut in public din martie 2017, cand a mers la Parchetul General, el fiind trimis in judecata in dosarul Revoluției pentru infractiuni contra umanitatii. Iliescu a fost președinte ales al Romaniei intre anii 1992-1996…