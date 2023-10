Stiri pe aceeasi tema

- Decizie controversata intr-o universitate din Romania, care a interzis complet plațile in numerar pentru toate taxele și serviciile oferite. Este vorba despre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava unde, din acest an școlar, toate plațile se fac fie online, in cont, fie cu cardul. Mulți dintre…

- Prima zi a noului an academic la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a venit cu surprize pentru unii in ceea ce privește modul de efectuare a plaților la casieriile instituției, precum și in spațiile de alimentație publica ale universitații, cum sunt cantina-restaurant sau ...

- Guvernul vrea sa reduca gradual plațile cash, cu obiectivul final ca toate tranzacțiile sa se faca doar prin intermediul bancilor. Masura nu este una noua in Europa și a mai fost incercata in Suedia, insa a fost un eșec de proporții al Guvernului.Citește și: De ce vrea Guvernul sa elimine treptat…

- Romania se situeaza pe al doilea loc in Uniunea Europeana, in ceea ce privește procentul celor care primesc salariul in numerar. Potrivit datelor furnizate de Banca Mondiala pentru anul 2021, 24% dintre beneficiarii de salarii din Romania continua sa primeasca banii exclusiv in numerar.

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei. Potrivit noilor masuri agreate in Coaliție și publicate astazi, in magazinele cash & carry, plațile vor putea facute in limita a 2000 de lei cash, spre deosebire de cum era pana acum, cand romanii…

- Romanii care prefera banii cash in locul plaților cu cardul vor avea o surpriza neplacuta. Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei.

