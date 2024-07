Universitatea din Craiova, parte dintr-un consorţiu care atrage 14 milioane de euro, bani europeni Consorțiul universitar ACROSS, din care face parte și Universitatea din Craiova, se afla printre caștigatorii Apelului 2024 pentru Alianțele de Universitați Europene. In cadrul acestui apel, au fost selectate un numar de 14 noi alianțe transnaționale europene, numarul total al acestora ajungand astfel la 64. Universitatea din Craiova face parte din „European University for Cross-Border Knowledge Sharing” (ACROSS) alaturi de Universitatea Tehnica Chemnitz (Germania) – coordonatorul proiectului, Universitatea de Tehnologie Bialystok (Polonia), Universitatea din Girona (Spania), Universitatea din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

