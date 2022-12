Universitatea din Craiova mai face o licitaţie pentru complexul facultăţilor cu profil electric Universitatea din Craiova a scos la licitatie serviciile de proiectare pentru reabilitarea si modernizarea corpurilor A, B si C din complexul facultatilor cu profil electric. Sunt practic singurele corpuri de cladire la care nu a inceput reabilitarea. In caietul de sarcini este precizat ca se vor face lucrari de cel putin 20 de milioane de lei fara TVA, iar timpul de executie este de 11 luni. Universitatea din Craiova a scos, de curand, la licitatie servicii de proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de depunere a ofertelor pentru realizarea SF-ului Autostrazii Brașov-Bacau (A13) este 16 ianuarie 2023. Valoare Estimata- 45,044,901,90 lei fara T.V.A. Durata contract – 28 luni Contractul inițial, semnat in 2020 pentru proiectarea autostrazii Brasov-Bacau, a fost reziliat. Pentru realizarea…

- Finalizarea proiectului „Universitatea Antreprenoriala – sistem de educatie superioara si de formare pentru piața muncii din Romania prin acordarea de burse pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat si implementarea de programe de formare antreprenoriala inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)…

- Toate cele 12 facultati ale Universitatii din Craiova vor intra in sistem de predare on-line, incepand cu 28 noiembrie pana pe 19 martie 2023, insa examenele se vor tine fata in fata.

- Toate cele 12 facultati ale Universitatii din Craiova vor intra in sistem de predare on-line incepand cu 28 noiembrie pana pe 19 martie 2023, insa examenele se vor tine fata in fata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, prezent la ședința Consiliului Național al Rectorilor, a precizat ca impreuna cu Universitatea din Craiova va face cel mai mare parc IT, care va fi in blocul S 200. Investiția se ridica la 20 de milioane de euro, dupa cum a apreciat președintele…

- Consiliul Județean Dolj, in calitate de Beneficiar, se afla in faza finala de implementare a proiectului “Valorificarea durabila a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, judetul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cartii si Exilului Romanesc si introducerea acestuia in circuitul turistic”(cod…

- Primaria Constanta a atribuit contractul de executie a lucrarilor de constructii in cadrul proiectului "Reamenjarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta etapa II Reabilitarea si modernizarea cuprinde 27 de strazi si alei, in lungime totala de 2.679 m, din zona peninsulara…

- CFR Infrastructura, prin sucursala Craiova, a lansat licitație pentru reabilitarea garii Curtea de Argeș. Valoarea estimata a lucrarilor este de 10,59 milioane de lei, fara TVA. Astfel, va fi realizata proiectarea (fazele DTAC și DTOE, PT+DE, actualizare deviz general, Asistența Tehnica din partea proiectantului,…