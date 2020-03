Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Coronavirus a reușit sa puna stapanire și pe domeniul legat de educație și invațamant! Facultațile au fost inchise, iar studenții se vad obligați sa ramana in camine. Insa asta nu este o masura de protecție, mai ales ca nu pot avea grija cum se cuvine de igiena. Nu exista sapun, iar holurile nu sunt…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) se alatura demersurilor si sustine pozitia colegilor din Asociatia Studentilor in Drept (ASD) fata de propunerile Consiliului Facultatii de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti privind cresterea taxelor de scolarizare ale facultatii.…

- Barbatul din Constanța, confirmat ca avand coronavirus, a participat, ca spectator, la Campionatul național de dans sportiv de la Piatra-Neamț, unde a urmarit evoluția fiicei sale. Atunci se simțea bine și nici nu banuia ca ar putea avea vreo problema. Peste cateva zile a inceput sa faca febra, a fost…

- Universitatea de Medicina ”Carol Davila” din Bucuresti a decis, duminica, suspendarea cursurilor, practicii si examenelor, pana in 31 martie, pentru a reduce infectarea cu noul coronavirus pe teritorul tarii.

- In timp ce peste 80 de tratamente sunt in curs de testare, aproximativ 25.000 de persoane s-au recuperat dupa infectia cu noul virus, cu ajutorul metodelor conventionale de tratament, dar si cu remedii traditionale. La ce concluzie au ajuns insa cercetatorii?

- Reducerea somajului se afla printre principalele obiective ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj, și in anul 2020. In luna aprilie va fi organizata, la Targu-Jiu, Bursa Generala a locurilor de munca, adresata tuturor categoriilor de persoane aflate in cautarea unui job.…