Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest Timișoara a fost din nou inclusa in Times Higher Education World University Rankings pentru anul 2022. Instituția a fost clasata in top 1201+ la nivel mondial, dintr-un total de 1662 de universitați de elita incluse in acest clasament. UVT este, in acest clasament, pe poziția a…

- Universitatea de Vest Timișoara a anunțat ca a obținut avizul oficial pentru cea de-a patra ediție a UVT Liberty Marathon. Astfel, de la 2 la 42 de km, cursele se vor organiza cu prezența fizica in 26 septembrie. Pentru respectarea restricțiilor impuse de contextul epidemiologic actual, regulamentul…

- Cristian Macelaru, directorul muzical al Orchestrei Naționale a Franței, considerat a fi „al doilea Celibidache”, intra pe lista numelor de elita care primesc titlul de Doctor Honoris Causa, inmanat de Universitatea de Vest din Timișoara. „Romania are nevoie de modele care sa ne inspire tinerii și sa…

- Dirijorul timișorean Cristian Macelaru, unul de talie mondiala, se va alatura galeriei de ambasadori ai Universitații de Vest din Timișoara, in calitate de Doctor Honoris Causa. UVT este alaturi de romanii și timișorenii ce reușesc performanțe admirabile pe scena culturala internaționala. Universitatea…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a anunțat organizarea de centre de admitere in opt județe, din intreaga regiune, pentru a veni in sprijinul candidaților la studii universitare. In acest fel, instituția de invațamant superior cauta sa atraga tineri studenți noi, chiar la ei acasa. Pentru a…

- Fiecare meci de gala din Timiș se disputa pe stadionul Dan Paltinișanu. Și tot acolo se va disputa și ultimul act al Cupei Romaniei, dintre CS Comloșu Mare și CS Universitatea de Vest Timișoara. Asftel vrea sa iși ia ramas bun de la sezonul pandemic Asociația Județeana de Fotbal. AJF Timiș a organizat…

- A mai ramas foarte puțin timp pana cand aspiranții la studii universitare pot incepe oficial procesul de admitere la UVT, prin intermediul platformei online special creata pentru a face inscrierea candidaților mai facila. Pana atunci, elevii se pot informa despre toate oportunitațile pe care UVT le…

- Un nou top internațional universitar include Universitatea de Vest Timișoara. De aceasta data, clasamentul vine din Rusia, de la Moscova. Astfel, UVT este inclusa in rankingul RUR Subject Rankings, ediția 2021 pe domeniile „Științe naturale” și „Științe tehnice”. In cadrul domeniului „Stiinte naturale”,…