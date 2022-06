Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, la Universitatea de Vest din Timișoara se desfașoara „European Conference on Information Systems” ECIS 2022, care va reuni 370 de cercetatori din domeniul sistemelor informaționale din tarile Europei și nu numai, fie ei profesori cu reputație sau tineri studenți doctoranzi. Aceasta…

- Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Filmului Francez – cel mai lung din Romania dedicat unei cinematografii naționale – cuprinde peste o suta de proiecții care vor avea loc in cinematografe, spații culturale alternative sau in aer liber, intre 1 și 12 iunie, in 11 orașe din țara. Noua identitate…

- Conferința „Women in Data Science”, organizata de catre FabLab in parteneriat cu Asociația Banat IT, la Universitatea de Vest din Timișoara, o premiera pentru centrul nostru universitar, dorește sa educe și sa inspire generațiile tinere pentru a urma cariere in acest domeniu inovator, precum și profesioniștii…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) – Facultatea de Drept, Asociația Romana de Științe Penale și Grupul editorial Universul Juridic organizeaza, in perioada 13-14 mai 2022, prima ediție a Conferinței Naționale de Drept Penal „Vespasian Pella”, cu tema „Probleme actuale ale dreptului…

- Universitatea Politehnica Timișoara revine ”live” cu o noua ediție, a 20-a, a Zilelor Carierei. Contactul direct, fața in fața, intre ofertanți și candidați, revine dupa doi ani in care s-a desfașurat doar online. Tradiționalul targ de oferte de cariera este organizat pentru studenți, masteranzi și…

- Dupa ce a susținut ca a fost discriminat și nu a fost lasat sa cante la Filarmonica din Timișoara, acum Jador a decis sa se intoarca in oraș și sa cante pe gratis. Artistul a anunțat ca va susține un concert pentru toți cei care il iubesc și nu vor mai plati bilete.

- Concursul de matematica Viceamiral Vasile Urseanu dedicat elevilor de clasa a VIII a ndash; editia a XXVIII a ndash;afis regulament protocol de colaborare termen limita de inscriere: 08.04.2022 orele 12:00 , este anuntul facut de reprezentantii Colegiului National Militar Alexandru Ioan Cuza Constanta.…