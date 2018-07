Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Universitatii de Vest Timisoara (UVT) a avizat, vineri, concluziile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) si a propus retragerea titlului de doctor pentru fostul sef de la Sanatatate, Florian Bodog, acordat pentru teza doctorala intitulata „Managementul si marketingul unitatilor…

- REZULTATE ADMITERE UMF CAROL DAVILA 2018. Aproape 3.000 de candidati au sustinut, miercuri, admiterea la medicina, medicina dentara, farmacie si moase si asistenta medicala la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Capitala. Acestia vor afla rezultate finale in aceasta seara, in…

- Elevii romani au caștigat cinci medalii de aur și o medalie de bronz și locul I pe națiuni, la cea de a XXII-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, desfașurata in perioada 19 – 24 iunie, in Grecia (Rhodos). Potrivit Ministerului Educației Naționale, medaliile de aur au fost…

- El s-a aflat joi la Universitatea de Vest pentru a discuta cu studenții și cadrele didactice in cadrul seriei „Conferințele miniștrilor. Tema aleasa pentru intalnire a fost „Provocari și perspective ale educației, științei și inovarii in Romania centenara”. El a vorbit despre universitațile…

- O noua expozitie, care aduce in fata publicului lucrari ale artistului plastic Bogdan Rata, va fi vernisata la galeria Calina in aceasta joi, 31 mai, de la ora 19.00. Lector la Universitatea de Vest, artistul are deja un bogat palmares. A expus lucrari la Paris, New York, Liverpool, București, Timișoara…