Stiri pe aceeasi tema

- In aula Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, a avut loc, la finaul saptamatnii trecute, conferinta internationala „Siguranta si securitate in timpul corona si post-corona” („Safety an Security in Corona and post Corona”), organizata de Centrul European pentru Pace si…

- Eugen Sandu Cucerzan, profesorul de sociologie rurala și filosofie a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, a încetat din viața în aceasta saptamâna. Profesorul a fost specializat în filosofie,…

- Astazi in aula Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului va avea loc conferinta „Siguranta si securitate in timpul corona si post-corona” („Safety an Security in Corona and post Corona”), organizata de Centrul European pentru Pace si Dezvoltare al Natiunilor Unite (ECPD),…

- In perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2020 se desfașoara „serile bobocilor” evenimente organizate de catre Liga Studenților Agronomi și Veterinari (LSAV) din cadrul Universitații de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi. In acest an, din cauza contextului pandemic,…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava considera ca alegerea rectorului Valentin Popa intr-unul din posturile de vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor-CNR reprezinta o recunoaștere la nivel național a rezultatelor deosebite inregistrate de USV in ultimii ani. Scrutinul a avut loc…

- Sunt luate in calcul trei scenarii pentru inceperea noului an universitar Nicoleta Dumitrescu Inregistrand o adevarata premiera in sistemul de organizare a examenului de admitere pentru noul an universitar- respectiv doar online, ca urmare a masurilor si restrictiilor impuse din cauza pandemiei de…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va incepe de luni, 7 septembrie admiterea pentru cele patru facultați, care ofera studii universitare de licența cu recunoaștere europeana, pentru 16 specializari din topul cerințelor pieței muncii. Pentru…

- O noua zi de admitere a adus cifre impresionante pentru universitatile iesene. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" si-a acoperit, pe hartie, numarul de locuri scoase la buget cu numarul de dosare depuse pana la finalul zilei de ieri, miercuri, 15 iulie.…