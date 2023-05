Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, dupa cum urmeaza: -4 posturi de medic specialist, in specialitatea medicina de urgența; -2 posturi de medic rezident, in specialitatea…

- Cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, am achiziționat 30 de echipamente noi pentru Terapie intensiva mobila UPU SMURD Maramureș, in valoare de 240.000 lei. De asemenea, vom achiziționa doua autospeciale dotate cu terapie intensiva mobila, in valoare de peste 450.000 de euro, necesare in salvarea…

- Medicina fizica și recuperare medicala, cum este denumita in prezent specialitatea de recuperare medicala, se ocupa cu prevenția, diagnosticul, tratamentul și managementul reabilitarii persoanelor de toate varstele care prezinta afecțiuni dizabilitate și comorbiditați. Recuperarea Medicala este o secțiune…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale in sistemul bugetar: •Ingrijitor curațenie I, Liceul Tehnologic ,,Doctor Florian Ulmeanu”, localitatea Ulmeni •Ingrijitor creșa, Asistent medical creșa Gradinița cu Program Prelungit Nr. 9, Sighetu Marmației •Consilier,…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de infirmiera (30 posturi): 1 post cu norma intreaga de infirmiera la Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; 1…

- Deputatul Florin Alexandru-Alexe : vizita la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris”, Baia Mare! „Impreuna cu Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului, Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, Calin Bota, deputat și Cristian Niculescu Țagarlaș, senator, am vizitat Spitalul Judetean…

- In Baia Mare au inceput deja, de circa un an de zile, demersurile pentru existența unei facultați de medicina. Planurile legate de acest proiect extrem de ambițios, dar care ar aduce un plus valoare municipiului și județului, au fost detaliate de catre managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe: facem toate demersurile necesare pentru consolidarea sistemului de sanatate din Maramureș. „Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate a incadrat Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare in categoria a II-a de acreditare, fața…