- Caminul Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aflat in spatele Prefecturii Timiș, a fost evacuat parțial in noaptea de miercuri spre joi in urma unui incendiu.

- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ,,SC PREMIER ENERGY prin SC CISGAZ SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Extindere retea distributie gaze naturale redusa presiune si racorduri aferente…

- La Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu funcționeaza, de la inceputul acestei saptamani, a doua tura la Cabinetul de Alergologie (tura I 7.00 – 14.00 și tura a II-a 14.00 – 21.00). Cele doua ture sunt asigurate de doamnele doctor Simona Coleașa și Simona Țirca, ultima revenind…

- S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Lucrari de intervenție in vederea eliminarii deficiențelor semnalate in funcționare la canalul de aducțiune și camera de incarcare a CHE Oiești”, propus a fi amplasat…

- Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. VITAL S.A., cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai. nr. 21. județul Maramureș, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „INSTALARE CENTRALA…

- Cea de-a X-a ediție a Festivalului National – Concurs de muzica pop pentru tineri și studenți ”Voices” și-a desemnat in weekend caștigatorii. La capatul a doua zile in care muzica și talentul tinerilor concurenți au stralucit, juriul festivalului, condus de compozitorul si dirijorul Viorel Gavrila,…

- Facultatea de Medicina și Clinica de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara au anunțat trecerea in neființa a intemeietorului școlii timișorene de diabet și fostului rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989).