- Consiliului de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iasi a decis, duminica, ca pe 9 si 10 martie sa fie suspendata in totalitate activitatea didactica cu studentii, iar intre 11 si 31 martie cursurile sa se desfasoare online.Aceasta masura vine in contextul masurilor…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București a decis duminica sa suspende cursurile și examenele pana la sfarșitul lunii martie. ”Consiliul de Administrație al Universitații de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București intrunit in regim de urgența, in data de 08.03.2020…

- Cursurile de la UMF Iași vor fi suspendate luni și marți, urmand ca de miercuri, studenții sa se foloseasca doar de platforma de e-leargning a instituției, potrivit deciziei de duminica a Universitații. Stagiile nu vor mai avea loc in spitale, ci in spațiile universitații, anunța MEDIAFAX.Consiliului…

- Cursurile, lucrarile pratice și examenele au fost suspendate la Universitatea de Medicina și Farmacie ”Carol Davila”, in urma unei decizii luate, duminica, de catre Consiliul de Administrație al instituției.Conform comunicatului de pe site-ul Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” masura…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat, luni seara, ca, in actualul context epidemiologic, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 8 martie. De asemenea, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat decizia…

- Saptamana aceasta, in perioada 13-15 decembrie, Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi sarbatoreste 140 de ani de invatamant superior medical la Iasi. In aceeasi perioada, Universitatea gazduieste si cea de-a patra reuniune din acest an a Consiliului National al Rectorilor,…