- A doua prelegere tinuta in prima zi a Universitatii de la Izvoru Muresului i-a apartinut prof. univ. dr. Nicolae Brinzea, coordonatorul Serviciului Dezvoltare Comunitara din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Intitulata Nevoia de identitate in contextul globalizarii, tema sustinuta de dr.…

- A doua zi a Universitatii de la Izvoru Muresului a fost dedicata, in prima parte, prezentarii proiectelor si demersurilor pentru mentinerea si afirmarea identitatii nationale a romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, dar si initiativelor guvernamentale pentru dezvoltarea comunitara din aceasta…

- Prima zi a celei de-a XVIII-a editii a Universitatii de la Izvoru Muresului, tinuta in acest an in mediul online, a propus doua prezentari, una sustinuta de dr. Ioan Lacatusu, director stiintific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita, cu titlul „ Comunitatile romanesti din judetele Covasna,…

- In cadrul aceluiasi proiect urmeaza sa fie scanate si disponibile in format digital cele 27 de publicatii in limba romana aparute in fostele judete Ciuc, Odorhei si Treiscaune, astazi judetele Covasna si Harghita, in perioada interbelica. Un numar de 600 de volume, care prezinta istoria locala, sunt…

- Ziua Limbii Romane este o sarbatoare a spiritului romanesc, pentru ca ea este efigia cea mai pregnanta a romanilor si ramane viata noastra ca popor, declara presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, in opinia caruia Limba romana are puterea de a ramane ea insasi, in ciuda variatelor influente.…

- Dr. Ioan Lacatușu a transmis, astazi, un mesaj dincolo de granițe, un mesaj adresat ascultatorilor din Republica Moldova, la Radio Chisinau, dar nu numai acestora: (…) Am bucuria de a va informa despre faptul ca, Ziua limbii romane a fost celebrata in avans, sambata 29 august a.c., la Prima…

- Ce comoara minunata de obiceiuri de nunta a adunat marele folclorist si academician bucovinean Simion Florea Marian (1847-1907), la initiativa Academiei Romane din 1885. Se vede ca am avut odinioara oameni mari si o tara nedebusolata, care stia ce vrea, stia care-i erau reperele si rostul. Si a vrut…

- Ioan Alexandru Simion Simion, cercetator stiintific in cadrul Academiei Romane - Filiala Cluj, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri AGERPRES, Ioan Alexandru…