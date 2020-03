Stiri pe aceeasi tema

- O studenta in anul II la Facultatea de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost diagnosticata de catre medicii Spitalului de Boli Infecțioase cu coronavirus. Nu se stie inca de unde ar fi putut lua virsul, insa aceasta a confirmat medicilor ca a fost vineri la mai multe cursuri…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani,…

- Ministerul Sanatații monitorizeaza in permanența situația stocurilor de teste pentru diagnosticare moleculara (Real Time PCR) existente la nivel național. Astfel, in prezent exista un numar de 1.524 teste pentru diagnosticare moleculara in cele 7 centre de boli infecțioase care au capacitate de diagnostic…

- Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi de COVID 19 : 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Cele 16 persoane…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele…

- Joi, 5 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…