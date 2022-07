Universitatea Craiova – Vllaznia 3-0. Oltenii, în turul trei preliminar al Conference League (Video) Universitatea Craiova s-a calificat, joi seara, in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut in turul doi de echipa albaneza Vllaznia. Oltenii s-au impus, joi seara, cu 3-0, in timp ce in meciul tur, scorul a fost 1-1. Golurile au fost marcate de Mateiu (58), Raul Silva (62) si Gaman (80). Au evoluat echipele: Universitatea: 1. David Lazar – 23. Mihai Capatina, 2. Paul Papp (25. Valerica Gaman, 46), 34. Raul Silva, 11. Nicusor Bancu (capitan) – 4. Alexandru Cretu (6. Vladimir Screciu, 76), 8. Alexandru Mateiu – 22. Gustavo Di Mauro Vagenin (24. Ante Roguljic, 65), 10. Stefan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) o intalnește azi pe poloneza Magdalena Frech (24 de ani, locul 92 WTA). in turul 3 de la Wimbledon 2022. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro, dupa ora 17:00, și in direct pe Eurosport. ...

- Simona Halep s-a calificat cu emoții in turul al treilea la Wimbledon, recunoscand ca nu a fost in largul ei in duelul cu Kirsten Flipkens. Romanca va analiza cu atenție duelul cu Kirsten, pentru a nu mai intampina probleme atat de mari și in turul urmator de la Wimbledon. „Am reușit cumva sa gasesc…

- Simona Halep s-a declarat extrem de bucuroasa ca a revenit cu victorie la Wimbledon. Romanca a spus ca acum ii place sa munceasca din nou, datorita antrenorului Patrick Mouratoglou. „Ma bucur ca m-am intors, am amintiri superbe din 2019 si e mereu o placere sa vin aici si sa joc. Am avut multe accidentari,…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) debuteaza azi la turneul de la Birmingham cu Lesia Tsurenko (33 de ani, 116 WTA). Meciul va incepe dupa ora 16:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2. Simona Halep – Lesia Tsurenko, live dupa 16:00 Halep este favorita a doua la competiția de categorie…

- Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) a invins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 31 WTA) cu scorul 6-7 6-3 6-4 și s-a calificat in turul al treilea de la Roland Garros. Meciul a durat doua ore și 35 de minute.

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro, dupa ce a invins-o pe americanca Shelby Rogers cu 3-6, 6-1, 6-4.

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) o va intalni in turul secund al turneului WTA de la Roma pe Danielle Rose Collins (28 de ani, 9 WTA), in ultimul meci al zilei de miercuri, pe arena „Nicola Pietrangeli”. Organizatorii de la Roma i-au facut o surpriza placuta lui Halep și au programat-o din nou pe arena…