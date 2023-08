Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a fost mulțumit cu punctele caștigate la Iași, dar a admis ca jocul alb-albaștrilor din prima repriza a fost dezamagitor. „Este exact ce v-am spus. Daca luam in serios și jucam la adevarata noastra valoare, nu avem probleme. Daca nu jucam…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, s-a declarat mulțumit cu punctele obținute din meciul cu AFC Hermannstadt. Acesta a apreciat modul cum au evoluat elevii sai și regreta ca diferența nu a fost mai mare. VEZI VIDEO! Citește și: Andrei Ivan, foarte bucuros dupa victoria…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, s-a declarat mulțumit de punctul obținut duminica seara in Gruia, 1-1 cu CFR Cluj. „A fost un meci bun, ambele echipe au incercat sa joace fotbal. Din pacate, noi nu am fost atenți la ocaziile mari avute. Cred ca este echitabil rezultatul.…

- Gigi Becali a reacționat dupa declarațiile lui Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova. Dupa ce a confirmat ca l-a numit pe Laurențiu Reghecampf ca antrenor, Mihai Rotaru l-a ironizat pe Gigi Becali, anunțand ca ar fi gata sa dea 2 milioane de euro pentru mijlocașul Darius Olaru (25 de…

- Laurențiu Reghecampf, 47 de ani, a condus in aceasta dimineața primul antrenament la CS Universitatea Craiova dupa revenirea ca A1 in Banie. „Reghe a sunat adunarea in aceasta dimineața. Pregatirile sunt in toi pentru duelul din weekend cu CFR Cluj”, au postat oltenii pe pagina oficiala de Facebook,…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a batut palma cu Laurențiu Reghecampf pentru postul de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Eugen Neagoe. „Ne-am ințeles de mult. Așteptam sa se faca 12 noaptea și o sa-l anunțam. Primul mandat a inceput pe 26 iulie, deci și…

- A fost o zi foarte agitata in Banie. CS Universitatea Craiova l-a dat afara pe antrenorul Eugen Neagoe, iar șefii clubului l-au convins pe Laurențiu Reghecampf sa semneze contractul și sa se intoarca in fotbalul romanesc, dupa aventura de la Neftchi Baku. Mihai Rotaru a negociat și cu Marius Șumudica.…

- Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, nu se astepta ca echipa sa sa evolueze atat de slab in prima repriza si asteapta mai mult de la jucatorii sai, anunța news.ro.„Am facut o prima repriza modesta, nici eu nu ma asteptam sa jucam asa modest, dar si asa am avut trei ocazii. In repriza…