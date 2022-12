Universitatea Craiova şi Chindia Târgovişte, eliminate din Cupa României Universitatea Craiova si Chindia Targoviste au fost eliminate din Cupa Romaniei la fotbal, in urma meciurilor disputate miercuri seara. In schimb, FC Hermannstadt si FC Arges s-au calificat in sferturile de finala ale competiției, aflandu-se pe primele doua locuri ale grupei D. FC Hermannstadt a caștigat partida disputata in fata formatiei Chindia Targoviste, scor 4-1. Golurile echipei sibiene au fost inscrise de Buhacianu (min. 4), Babic (min. 13, 50), Iancu (min. 32), respectiv Jipa (min. 18), pentru dambovițeni. FC Arges s-a impus cu 2-1 in meciul disputat in compania Universitatii Craiova.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

