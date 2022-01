Universitatea Craiova – Rapid 1-0 / Alb-albaștrii şi-au făcut datoria Universitatea Craiova a caștigat la limita, scor 1-0, partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei Rapid București. Disputa a contat pentru runda 22 din Liga 1, prima din noul an. Lovitura de start a dat-o Nae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima. Foto: Alex Virtosu Alb-albaștrii au inceput perfect meciul, deschizand scorul la primul atac. A fost o acțiune pe stanga purtata de Ivan, cu o pasa in fața porții, de unde Koljic l-a executat pe Moldovan (‘5, 1-0). Giuleștenii au marcat și ei, prin Stahl, dar de la margine s-a indicat poziție de offside… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Rapid Bucuresti, Mihai Iosif, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa este pregatita sa joace partida de sambata, cu Universitatea Craiova. „Mita“ a mai spus ca nu se va opune daca LPF va decide in ultimul moment amanarea disputei, din cauza numarului mare…

- Douazeci si sapte de jucatori au fost prezenti, luni, la baza sportiva Electromagnetica din Capitala, la reunirea echipei Rapid. Lotul Rapidului pentru Antalya, cantonament in care se va pleca pe 5 ianuarie, nu cuprinde nicio noutate. Cei cinci jucatori trimisi la echipa a doua la finele anului trecut…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, s-a disputat de vineri, 17 decembrie, pana luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei a fost meciul dintre Sepsi și FCSB, disputat duminica seara, scor 0-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 21-a a Ligii 1: Vineri 20:30 FC Voluntari – UTA Arad…

- CFR Cluj leads the Liga I in football, after the 19th leg of the National Championship, the 2021-2022 edition, which took place Friday through Monday. Results FC U Craiova - FC Academica Clinceni 1-2 (1-1) FC Rapid Bucuresti - FC Arges 2-0 (2-0)FC UTA Arad - AFC Botosani…

- CFR Cluj leads in Liga I football ranking, after the 14th round, the matches of which took place from Friday to Monday. Results: AFC Botosani - FC Farul Constanta 0-2 (0-1) Universitatea Craiova - CS Mioveni 5-2 (3-2)FC CFR 1907 Cluj - FC Voluntari 1-0 (0-0)CS Gaz…

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul etapei cu numarul XV din Liga 1. În aceasta runda vor avea loc meciuri precum Farul vs U Craiova și Dinamo vs CFR Cluj. *Meciurile sunt transmise în direct pe Digisport, Telekom și LookTV. Liga 1, etapa XV, programVor…

- Blestemul prelungirilor continua pentru Dinamo București. Echipa antrenata de Mircea Rednic a fost învinsa acasa, scor 2-1, în optimile Cupei României, FC Argeș înscriind golul decisiv în minutul 90+3.Dinamo a deschis scorul prin Tîra ('49), dar FC Argeș…

- Etapa a 13-a a Ligii 1 a debutat vineri, 22 octombrie, cu meciul FC U Craiova 1948 – Gaz Metan Mediaș. Capul de afiș al rundei a fost meciul Dinamo – Rapid, 1-1. Meciul Farul Constanța – FCSB a fost AMANAT . Iata rezultatele inregistrate Etapa a 13-a Vineri, 22 octombrie Ora 17.30 FC U Craiova 1948…