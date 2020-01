Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova devine primul club din Liga 1 care demareaza pregatirile pentru formarea lotului de 20 de jucatoare Under 15, conditie necesara pentru obtinerea licentei de participare in prima divizie incepand cu sezonul 2020/2021, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Formatia din Banie…

- Fundasul Florin Gardos se afla in cantonament cu Universitatea Craiova in Antalya, iar acest lucru ii da o mare satisfactie. El a vorbit astazi despre necazurile de care a avut parte in ultimii ani si spera sa fi terminat cu accidentarile. „Ma simt foarte bine. Sunt fericit ca din punct de vedere medical…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca in cadrul ședinței de Comitet Executiv, care a avut loc marți, a fost aprobata o modificare a ROAF ce vine in sprijinul participarii naționalei U19 la EURO 2021, turneu final gazduit de Romania. Regula care in prezent prevede folosirea in permanența a doi jucatori…

- Tomas Ryde nu mai este selecționerul Romaniei, este cea mai proaspata informație care a venit dinspre Federația Romana de Handbal.Comisia Tehnica – Subcomisia de Senioare s-a reunit azi la București, pentru a analiza prestația Romaniei la Campionatul Mondial. Tricolorele au terminat pe locul…

- Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, parasește gruparea din "Ștefan cel Mare". Universitatea Craiova a anunțat duminica, pe contul oficial de Facebook, ca mijlocașul de 31 de ani va fi prezentat luni la echipa din Banie."Unul dintre cei mai valorosi jucatori din România vine sa…

- Mai multe echipe din Liga I de fotbal vor disputa meciuri amicale in pauza competitionala prilejuita de partidele echipelor nationale in preliminariile europene. Astfel, Universitatea Craiova va infrunta sambata 16 noiembrie formatia sarba FK Spartak Subotica, ora si locul disputarii jocului urmand…